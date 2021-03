Fournier, Vucevic : Le Magic va-t-il faire exploser son effectif à la deadline ?

Après deux qualifications en playoffs de suite, le Orlando Magic retrouve les profondeurs de la Conférence Est. Les Floridiens occupent actuellement l’avant dernière place avec seulement 13 victoires en 39 matches. Ils ne sont pas complètement éliminés de la course aux playoffs puisqu’ils comptent quatre victoires de moins que le dixième et dernier qualifié pour le play-in. Une place détenue par les Indiana Pacers actuellement.

Mais sans vrai prospect susceptible de mener la franchise vers les sommets dans le futur, le Magic ne ferait-il pas mieux de se laisser glisser vers le fond en espérant mettre la main sur une superstar de demain comme Cade Cunningham le soir de la prochaine draft ? C’est peut-être justement le plan des dirigeants.

Selon le Bleacher Report, la franchise serait prête à faire une croix sur la fin de saison en faisant exploser son effectif. Il faut dire que plusieurs joueurs du groupe gardent une certaine valeur sur le marché. Un pivot comme Nikola Vucevic, All-Star à plus de 20 points et machine à double-double, peut au moins valoir un premier tour en plus de quelques assets.

Evan Fournier pourrait lui aussi être échangé. Le Français arrive en fin de contrat cet été et c’est un joueur qui peut intéresser plusieurs équipes ambitieuses. Aaron Gordon et Terrence Ross sont d’autres noms à surveiller. Cela fait au moins quatre joueurs susceptibles de bouger. On ne serait pas étonné si au moins deux d’entre eux sont échangés pour accélérer la reconstruction du Magic.

L’avenir de l’organisation s’écrira autour du prochain pick mais aussi de Markelle Fultz, Jonathan Isaac et peut-être Mo Bamba.

