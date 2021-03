Aaron Gordon intéresse deux équipes, va-t-il enfin être transféré ?

Il ne faut pas s’attendre à beaucoup de mouvements majeurs à l’approche de la deadline des transferts. Le Magic fait néanmoins partie des équipes qui veulent refourguer leurs joueurs afin d’accélérer le processus de reconstruction. Et parmi les noms qui circulent, on retrouve celui d’Aaron Gordon, en plus d’Evan Fournier ou Terrence Ross, voire même Nikola Vucevic.

Pour Gordon, ça devient une habitude. L’ailier est constamment annoncé ailleurs qu’à Orlando, même s’il évolue en Floride depuis le début de sa carrière (quatrième choix en 2014). Son profil complexe – ni vraiment poste trois, ni vraiment poste quatre – l’empêche sans doute de passer un cap du côté du Magic. Et il aurait peut-être besoin d’un changement de scénario pour relancer sa progression.

Ça tombe bien, deux équipes seraient intéressés à en croire Shams Charania de The Athletic : les Portland Trail Blazers et les Minnesota Timberwolves. Notons d’ailleurs que ces deux formations ont un besoin… sur le poste d’ailier-fort. Maintenant il faut voir ce que le Magic réclame en échange. L’idée serait évidemment de récupérer un premier tour de draft ou un jeune susceptible de s’inscrire dans le projet de l’organisation. Mais ça parait peu probable en l’échange d’Aaron Gordon.

Le joueur de 25 ans dispose pourtant d’un potentiel encore inexploité. Il compile 13 points, 7 rebonds et 4 passes cette saison, à 42% aux tirs et 36% à trois-points.

Nikola Vucevic suivi de près par 4 franchises ambitieuses