Nikola Vucevic suivi de près par 4 franchises ambitieuses

Nikola Vucevic fait la saison de sa vie. Sans faire de bruit, puisqu’il évolue au Orlando Magic, une franchise pas souvent mise en avant. Mais l’intérieur est clairement une valeur sûre – encore All-Star cette année. Il compile 24,6 points, 11,6 rebonds et 3,6 passes à 48% aux tirs et 41% à trois-points. Une machine.

Une machine dont les services intéressent plusieurs franchises. The Ringer révèle que quatre équipes suivent le pivot monténégrin de près à l’approche de la deadline d’ici quelques semaines. Il s’agit du Miami Heat, des San Antonio Spurs, des Boston Celtics et des Charlotte Hornets.

Ces franchises ont toute en commun l’ambition de jouer les playoffs et même de passer un tour (ou plus) pour les Celtics et le Heat – dont on comprend moins l’intérêt avec la présence déjà de Bam Adebayo. Alors que le Magic occupe la quatorzième place de la Conférence Est. Boston a besoin de renfort offensif et ce serait donc une bonne pioche. Idem à Charlotte, où le scoring repose essentiellement sur les ailes. San Antonio a très peu d'intérieur derrière LaMarcus Aldridge. Reste à voir ce que chacun peut proposer en échange de Nikola Vucevic.

Puis il semble peu probable que les dirigeants floridiens cherchent à se séparer de leur meilleur joueur en cours de saison alors qu’il lui reste deux ans de contrat. Sauf si le Magic voulait anticiper sa reconstruction (imminente). Mais même dans ce cas, autant attendre l’été pour donner une nouvelle direction à l’organisation. Vucevic n’est pas le seul joueur de l’effectif qui est convoité : Evan Fournier et Terrence Ross sont aussi cités dans le flow des rumeurs.

