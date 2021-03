Nikola Vucevic intéresse deux teams du top 8 à l’Est !

Nikola Vucevic fait une saison splendide avec Orlando. Malgré les prouesses du All-Star monténégrin, le Magic est pourtant hors du top 8 alors que l'on approche de la mi-saison. Les Floridiens sont 14e et vont devoir cravacher s'ils veulent avoir une chance d'accrocher le wagon après la pause du All-Star Game. Vucevic, lui, ne laisse pas insensible plusieurs franchises qui voient en lui un game changer capable de leur faire changer de dimension. Selon Shams Charania de The Athletic, deux équipes ont prévu de discuter avec la direction d'Orlando pour les convaincre de lâcher "Vooch" : les Boston Celtics et les Charlotte Hornets.

Boston est clairement en manque d'un pivot digne de ce nom et le talent de Nikola Vucevic leur permettrait d'être un peu plus menaçants à l'Est en vue des playoffs. Mais contre qui ou quoi ? Kemba Walker et une armée de futurs picks ?

Nikola Vucevic, un record pour consolider sa candidature au All-Star Game

Charlotte fait un joli début de saison et il est vrai qu'avec Vucevic dans la peinture plutôt que Cody Zeller, l'upgrade pourrait rendre les Hornets encore plus ambitieux. Dans l'idée, Charlotte pourrait monter un package avec des jeunes talents comme PJ Washington ou Miles Bridges, plus un nombre conséquent de picks et voir ce qu'en pense le Magic.

Rappelons quand même que Nikola Vucevic, qui tourne à 24.6 points et 11.6 rebonds de moyenne cette saison, est sous contrat avec Orlando jusqu'en 2023. Rien ne presse en théorie pour les Floridiens, qui peuvent se laisser le temps d'étudier leurs options et de remonter la pente au classement.