Nikola Vucevic, un record pour consolider sa candidature au All-Star Game

Malgré les résultats moyens du Orlando Magic, 11ème à l'Est, Nikola Vucevic réalise de grosses performances. Encore la nuit dernière, l'intérieur a effectué un match monstrueux, avec 43 points et 19 rebonds, pour permettre la victoire des siens contre les Chicago Bulls (123-119).

Il s'agit tout simplement du record en carrière pour le Monténégrin. Et surtout cette fois-ci, il a réussi à le faire lors d'une victoire (le précédent, 41 points, a été effectué dans le cadre d'une défaite). Devant les médias, Vucevic a logiquement savouré sa performance.

"Ça fait du bien d'avoir un record en carrière lors d'une victoire. Car je me souviens, mon précédent record, c'était une défaite. Ce record est bien mieux car tu peux toujours plus en profiter quand tu as la victoire au bout.

Je suis honnêtement plus heureux par rapport à la victoire, car je trouve qu'il y a eu un vrai effort collectif depuis le début", a commenté Nikola Vucevic pour ESPN.