James Harden et les Brooklyn Nets font l’actualité et c’est logique. Les New-yorkais sont venus à bout du Magic pour la première du barbu hier soir. Et l’ancien MVP s’est même offert le luxe de compiler un triple-double avec 32 points. Mais sa performance ne doit pas complètement éclipser celle de Nikola Vucevic.

Le pivot monténégrin carbure depuis le début de la saison (depuis des années…) et il était particulièrement inspiré cette nuit. Toujours très à l’aise contre les Nets, encore plus maintenant qu’ils sont dépeuplés à l’intérieur, le All-Star s’en est donné à cœur joie dans la peinture.

34 points, 10 rebonds, 7 passes, 5 interceptions et 5 paniers à trois-points. Avouez que ça en jette. Selon ESPN, il est le premier pivot de l’Histoire à aligner pareille ligne de statistiques. Ce qui s’explique évidemment pas le changement d’époque mais saluons l’évolution de Nikola Vucevic, devenu une menace de plus en plus crédible derrière l’arc en plus d’être une machine à scorer au poste bas.

Un peu isolé avec les blessures d’Evan Fournier et Markelle Fultz, le joueur de 30 ans fait un début de saison monstrueux. 22,8 points, 51% aux tirs, 42% à trois-points, 10,8 rebonds et 3,8 passes. Et malgré les absences, Orlando limite la casse avec 6 victoires et 7 défaites.

CQFR : Harden frappe fort pour sa première, retour gagnant pour Morant