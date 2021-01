Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Spurs : 91-103

Magic @ Nets : 115-122

Hornets @ Raptors : 113-116

Pistons @ Heat : 120-100

Sixers @ Grizzlies : 104-106

Hawks @ Blazers : 106-112

---

James Harden lâche un triple-double, rien que ça !

- Tout n'a pas été parfait pour James Harden, lors de sa première sous le maillot des Brooklyn Nets. Mais en voyant le barbu être aussi impliqué et motivé sur le terrain, les fans des Rockets ont quand même dû l'avoir un peu mauvaise... Le MVP 2018 a démarré sa carrière new yorkaise par un triple-double lors de la victoire des siens face au Orlando Magic. Trois jours après son dernier match pour Houston, Harden a comme par magie retrouvé du jus et l'envie de s'intégrer dans un collectif.

Avec 32 points, 14 passes et 12 rebonds, il a fortement contribué au succès des Nets et a constamment donné l'impression de vouloir tout faire pour plaire. Un peu comme un type qui montrerait ses meilleurs atours pour le premier repas avec les parents de sa copine (H/T @netw3rk). Il y a eu du déchet (9 pertes de balle), mais on a souvent vu James Harden chercher à alimenter ses nouveaux coéquipiers avec des passes un peu créatives et un désir d'altruisme qu'on avait un peu oublié chez lui...

On attend d'en voir plus, mais la vue de Harden sur le parquet en même temps que Kevin Durant (42 points à 16/26) était quand même foutrement effrayante. Orlando n'était pas au complet mais a livré une belle bataille, notamment grâce à Nikola Vucevic magnifique (34 pts, 10 rbds, 7 pds et 5 stls). C'était insuffisant pour faire mieux que gêner la doublette de Brooklyn, en attendant le retour prochain de Kyrie Irving. On ne sait pas ce que ça donnera défensivement et au niveau du partage du ballon à trois, mais à deux c'était déjà plutôt puissant.

- Le premier panier de James Harden avec les Nets a mis un peu de temps à venir (début de 2e quart-temps), mais il a pris le soin d'y mettre un joli zest d'eurostep.

.@JHarden13 Euro-steppin' for his first field goal as a Net ⬇️ pic.twitter.com/JH3MkE9KOB — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 16, 2021

Voilà longtemps qu'il n'avait pas lâché la balle aussi tôt et aussi loin du panier sur une contre-attaque, au passage.

Harden dropping half-court dimes 😯 pic.twitter.com/dwS5ZYSpkP — NBA TV (@NBATV) January 17, 2021

Russell Westbrook ne supportait plus le fêtard James Harden à Houston

Christian Wood encore énorme, mais cette fois ça ne passe pas

- Pendant ce temps-là, Houston vivait donc le deuxième match de l'ère post-hardenienne. Pas facile de fêter ça correctement en l'absence de John Wall, DeMarcus Cousins et Eric Gordon. Malgré ça, les Rockets ont posé des problèmes aux Spurs pendant trois quart-temps, avant que les efforts de Dejounte Murray et DeMar DeRozan ne fassent la différence.

- Pour la première titularisation de sa carrière, Mason Jones a inscrit 24 points et Christian Wood (24 points, 17 rebonds) a confirmé qu'il était le joueur le plus performant de l'équipe depuis le début de la saison.

𝗨𝗻𝗱𝗿𝗮𝗳𝘁𝗲𝗱 Mason Jones ✔️ 1st NBA Start

✔️ Career-High 24pts pic.twitter.com/b49qYPDMQU — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 17, 2021

Ja Morant is back et fait plier les Sixers

- Ja Morant va plus vite que la musique dans à peu près tout ce qu'il fait. Le meneur des Memphis Grizzlies est revenu quelques jours plus tôt que prévu et il a bien fait. Memphis a dominé des Sixers privés de Joel Embiid, grâce notamment aux 17 points et 6 passes de Morant, aidé par le rookie Xavier Tillman (15 pts) et Grayson Allen (12 pts).

- C'est la quatrième victoire de suite des Grizzlies, qui ont incroyablement bien tenu le choc sans leurs deux jeunes stars Morant et JJJ. Voilà le signe d'une franchise qui travaille bien et qui est bien coachée !

- Du côté des Sixers, Shake Milton a signé un nouveau carton (28 pts) en sortie de banc pour confirmer son impeccable début de saison, quels que soient les coéquipiers qu'il a autour de lui chaque soir.

it's the beautiful execution for us 📘 watch and enjoy. pic.twitter.com/tvy6DYB2HG — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 17, 2021

Chris Boucher continue d'impressionner

- Chris Boucher a eu le même temps de jeu que Pascal Siakam cette nuit contre les Hornets, mais un impact très différent. Pendant que "Spicy-P" luttait encore avec son adresse (4/14), le Canadien a été à nouveau très performant en sortie de banc (20 points, 9 rebonds et 2 contres).

- Malgré le retour de Gordon Hayward et trois joueurs à 20 points ou plus (Hayward, Terry Rozier et Devonte' Graham), Charlotte n'a pas pu éviter une troisième défaite de suite. Les Raptors, eux, signent une deuxième victoire de rang, une denrée rare pour eux dans cette période difficile.

Chris Boucher: Not shy pic.twitter.com/hOeTMzHWjt — Toronto Raptors (@Raptors) January 17, 2021

Miami continue de galérer, malgré le retour de BAM

- Il n'y a pas que pour Toronto que ce début de saison est rude à l'Est. Miami a perdu à domicile contre Detroit, après avoir pris une déferlante dans le 3e quart-temps (38-19) face à une équipe normalement très à sa portée et lanterne rouge de la NBA avant ce match...

- Le retour de Bam Adebayo a été bon (28 points, 7 rebonds et 6 passes), mais le cinq du Heat était peut-être un peu trop léger (Gabe Vincent et KZ Okpala étaient titulaires). Jerami Grant a encore été très bon (24 pts) et a reçu l'aide - pas toujours garantie cette saison - de Derrick Rose (23 pts).

- Sekou Doumbouya a marqué 6 points et pris 3 rebonds en 17 minutes.

Enes Kanter se fait violence

- Après la sale nouvelle de la blessure de Jusuf Nurkic pour deux mois, Portland a dû titulariser Enes Kanter. Le Turc s'est un peu fait violence en défense et a réussi un très bon match (12 points, 15 rebonds, 5 contres), pour aider les Blazers à gommer une première mi-temps poussive.

- CJ McCollum s'est malheureusement blessé au pied (rien de grave a priori), mais Damian Lillard (36 points, 7 passes et 7 rebonds) a géré pour deux.