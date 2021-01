Russell Westbrook ne supportait plus le fêtard James Harden à Houston

Houston a été le théâtre d'un immense chambardement cet automne. Mike D'Antoni a quitté le navire, suivi peu de temps après par Daryl Morey, l'architecte de l'équipe. C'est d'ailleurs le départ du GM qui a poussé James Harden à vouloir partir comme il l'a admis à demi-mots lors de son intronisation aux Nets. Entre temps, c'est l'autre star de l'effectif, Russell Westbrook, qui avait fait ses valises pour Washington.

Ce dernier move a pas mal surpris. Un an après son arrivée, le MVP 2017 a voulu se barrer. Alors qu'il évoluait avec l'un de ses meilleurs amis. Mais pourquoi un tel revirement en si peu de temps ? Tout simplement parce que Brodie en avait assez de son pote. Assez de voir le barbu abuser de son importance pour la franchise pour faire tout et n'importe quoi.

James Harden, passe-droits, tyrannie et caprices au Texas

Interrogé sur le sujet, Kendrick Perkins a expliqué que le fêtard qu'était James Harden a convaincu Russell Westbrook d'abandonner la chaloupe.

"S'ils avaient des jours off, James prenait l'avion pour Cabo. Dans l'avion personnel de Tilman Fertitta ! Russ était comme 'j'en ai marre de ça'."

L'expérience des deux MVP a donc été de très courte durée. Et s'est terminée dès le second tour des playoffs avec une piteuse élimination contre les Lakers. Néanmoins, les Rockets ont limité la casse avec les arrivées de John Wall, Victor Oladipo et Christian Wood, bien parti pour terminer MIP, et d'un nombre incalculables de choix de Draft.