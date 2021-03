Aaron Gordon a demandé son transfert avant de songer à faire marche arrière. Mais au final, son destin n'était même pas entre ses mains. Il est sous contrat jusqu'en 2022 et le Orlando Magic a pris la décision de l'échanger. Selon Shams Charania, il va finir la saison aux Denver Nuggets.

Done deal: Aaron Gordon to the Denver Nuggets, sources said. https://t.co/Uku9X11sNV

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021