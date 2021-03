UPDATE : Kyle Lowry ne bougera pas ! On est presque tentés de dire "tout ça pour ça", tant le nom du vétéran a alimenté la rubrique des rumeurs dans les dernières heures de la deadline des trades en NBA.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, aucune des offres émises par les Los Angeles Lakers ou les Philadelphie Sixers n'a abouti. Masai Ujiri est apparemment tout à fait à l'aise à l'idée de conserver son emblématique meneur jusqu'à la fin de la saison, quitte à le perdre sans la moindre contrepartie. La multiplication de moves au sein du roster des Raptors - Norman Powell et Terrence Davis, notamment, sont partis, Gary Trent Jr est arrivé - était plutôt orientée vers la saison prochaine.

19h51 : Revirement de situation ! Les Los Angeles Clippers ont bien évidemment lâché l'affaire en faisant venir Rajon Rondo. Mais les Philadelphia Sixers ont décidé de tenter un dernier run sur Kyle Lowry :

The Sixers are reportedly still in the Kyle Lowry sweepstakes, but their current offer is their final offer, via @WindhorstESPN. — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 25, 2021

Une relance pas stupide, puisque les offres des Los Angeles Lakers et du Miami Heat, les favoris, ont été jugées décevantes :

The Trade offers for Kyle Lowry have been “underwhelming,” and the Raptors are “comfortable” keeping Lowry past the trade deadline, via @JLew1050 👀 — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 25, 2021

Selon Brian Windhorst, le GM des Sixers a donc envoyé une ultime offre à Masai Ujiri pour tenter de le convaincre de lâcher son meneur. Réussira-t-elle à convaincre les Toronto Raptors ? Si c'est le cas, Philly réussirait un très joli coup !

25/03 - 18h12 : Les Sixers ne se voient pas comme les favoris sur le dossier Kyle Lowry, également courtisé par les Lakers et le Heat. Ils explorent donc d’autres pistes.

En revanche, les Lakers et le Heat ne sont les seules équipes sur le dossier. Les Los Angeles Clippers ont en effet rejoint les deux derniers finalistes dans la liste des prétendants.

A quelques heures de la deadline, il apparaît de plus en plus probable que la très belle soirée de Kyle Lowry hier ait été de superbes adieux aux Toronto Raptors. Avant d’aller aider un candidat au titre ?

Même s’ils ont battu les Nuggets hier grâce à leur meneur emblématique, les Toronto Raptors ne semblent aller nulle part cette saison. Entre la série de neufs défaites qui précédaient le succès contre Denver, une 11e place indigne et une ambiance très tendue, la franchise canadienne doit passer à autre chose. En se séparant de l’âme du club ?

Record perso, Facetime avec Drake et victoire : Kyle Lowry a passé une belle (dernière ?) nuit à Toronto

Peut-être bien. Surtout que Kyle Lowry suscite l’intérêt de pas mal de monde. Shams Charania, l’insider de The Athletic et Stadium, rapporte que Toronto est en discussion avec des grosses écuries. Le Miami Heat, les Philadelphia Sixers et les Los Angeles Lakers aimeraient tous récupérer le meneur de 35 ans.

Les Los Angeles Lakers ont rejoint la course après les blessures d’Anthony Davis et de LeBron James. Un joueur de ce calibre, capable d’encadrer les jeunes et de prendre ses responsabilités seraient d’une aide précieuse pendant les absences des deux stars. LA a besoin de redresser la barre puisque depuis qu’AD et LBJ sont out, l’équipe semble se diriger tout droit vers un play-in tournament qui s’annoncerait très dangereux.

Le Miami Heat et les Philadelphia Sixers sont sur les rangs depuis plus longtemps. Selon Chris Mannix, de Sports Illustrated, la franchise floridienne serait favorite. Le Heat, pas épargné par les blessures, est en courant alternatif depuis le début de la saison. Mais au complet, avec Kyle Lowry, le dernier finaliste NBA serait redoutable. Tout comme les Sixers qui roulent sur la conférence Est pour le moment et qui pourrait encore franchir un cap.

Bref, Kyle Lowry risque d’être le dossier très chaud des prochaines heures.