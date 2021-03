Record perso, Facetime avec Drake et victoire : Kyle Lowry a passé une belle (dernière ?) nuit à Toronto

Kyle Lowry ne sera peut-être plus un Raptor dans quelques heures. Si tel est le cas, son dernier match aura été une vraie réussite.

Si ce Toronto-Denver était le dernier de la carrière de Kyle Lowry sous le maillot des Raptors, le meneur vétéran peut se dire qu'il a fini son aventure comme il se doit. Mercredi, Toronto a dominé les Nuggets et Lowry a rendu une copie absolument typique de ce qu'il est capable d'apporter en matière de leadership et d'intangibles : 8 points, 9 passes et 5 rebonds, mais aussi un record personnel au +/-, qui traduit l'écart au score en sa présence sur le terrain. Le All-Star affiche un hallucinant +42 en 33 minutes. De quoi aider son équipe à mettre un terme à une vilaine série de 9 défaites consécutives.

Nick Nurse son head coach depuis 3 ans, a été extrêmement élogieux à son sujet.

"Kyle Lowry joue plus dur que quiconque j'ai pu coacher ou affronter en NBA. Je ne pense pas à un plus grand compliment que celui-là. [...] Le moment qui définit le mieux Kyle, c'est le game 6 des Finales NBA 2019. Je me souviens de lui dans le vestiaire, il avait l'air prêt. Il n'avait qu'une hâte, c'était que le coup d'envoi soit donné. Il a mis quelque chose comme 11 points dans les premières minutes du match et ça a mis tout le monde à l'aise. Je n'oublierai jamais qu'il a fait ça dans le match le plus important de l'histoire de la franchise".

Invité à s'exprimer devant les médias après cette belle soirée, Kyle Lowry, présent au sein de la franchise canadienne depuis la saison 2012-2013, a reçu un appel Facetime surprise de Drake, qui a proposé de faire le traducteur pour les questions venant des médias étrangers. L'autre jour, c'est son ancien coéquipier DeMar DeRozan qui l'avait appelé au beau milieu d'une session médias.