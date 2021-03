Malcolm Brogdon-Trae Young, le backcourt qui fait rêver Atlanta

Maintenant que les Atlanta Hawks sont de retour dans la conversation pour les playoffs dans la Conférence Est, ils se demandent logiquement comment tenir la cadence et ne pas faire de la figuration au 1er tour. La réponse pourrait bien se nommer Malcolm Brogdon.

Selon Chris Mannix de SI, Atlanta et Indiana seraient entrés en discussion pour un trade de Brogdon, pourtant membre essentiel des Pacers. Le dernier joueur NBA à être entré dans le club des 50-40-90 intéresse grandement les Hawks qui souhaitent l'associer à Trae Young. Il est vrai qu'un combo entre le très offensif Young et le plus "two-way" Brogdon donnerait un sacré coup de boost au backcourt d'Atlanta. Pour ce qui est de la contrepartie, rien n'a pour le moment filtré. Si Indiana estime que la saison est définitivement partie en vrille, peut-être Kevin Pritchard cherche-t-il déjà à préparer la suite.

Ce dernier a déjà montré qu'il était capable de superbes coups pour relancer la dynamique de la franchise sans jamais tanker. Le trade de Paul George vers Oklahoma City avait eu un débouché formidable avec l'arrivée - pourtant pas clinquante de prime abord - de Domantas Sabonis et Victor Oladipo, devenus All-Stars sous le maillot d'Indiana par la suite.

Il conviendra en tout cas de suivre de près ce que feront les Hawks et les Pacers d'ici jeudi. On serait étonnés que les deux équipes restent bien sages jusqu'à la deadline.

