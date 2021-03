JaVale McGee tradé par les Cavs, retour au bercail

Pas mal d’équipes ambitieuses espéraient faire venir JaVale McGee, dont les Brooklyn Nets qui y songeaient en cas d’échec sur le dossier Drummond. Et c’est finalement dans une de ses anciennes teams que l’intérieur fantasque retourne.

L’insider Shams Charania a en effet été le premier à annoncer que les Cleveland Cavaliers finalisaient un deal pour l’envoyer aux Denver Nuggets :

The Cleveland Cavaliers are finalizing a deal to send JaVale McGee to the Denver Nuggets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

Son rival Adrian Wojnarowski est arrivé quelques minutes plus tard, mais avec les détails du trade. Les Cleveland Cavaliers récupèrent l’intérieur Isaiah Hartenstein et deux futurs choix protégés au second tour.

Denver is acquiring center Cleveland center JaVale McGee for Isaiah Hartenstein and two future protected second-round picks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Pas de surprise, les Cleveland Cavaliers n'avaient absolument aucun intérêt à le conserver. Dans une phase de reconstruction, la franchise de l'Ohio a tout intérêt à se séparer des pièces qui peuvent intéresser d'autres franchises.

Près de 6 ans après, JaVale McGee retrouve donc les Denver Nuggets où il avait tourné durant 4 saisons à 8,6 pts, 4,6 rbds et 1,8 ctres. C’est également un joueur bien plus expérimenté qu’à l’époque que récupère la franchise du Colorado. Entre-temps, il a remporté trois fois le titre, avec les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers. C'est donc un ajout clairement intéressant pour une équipe qui, après un début de saison très compliqué, s'est relancé et reste très ambitieuse.

