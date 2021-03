JJ Redick rejoint Luka Doncic aux Dallas Mavericks

Les New Orleans Pelicans ne vont pas se séparer de Lonzo Ball. En revanche, ils ont décidé de transférer leur vétéran JJ Redick. Ce dernier va rejoindre les Dallas Mavericks de Luka Doncic et Kristaps Porzingis.

The New Orleans Pelicans are close on a deal to send JJ Redick to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021