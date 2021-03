Il s'y attendait, c'est désormais officiel. Ou du moins, ça a été annoncé par Adrian Wojnarowski : Evan Fournier ne jouera plus pour le Orlando Magic. Il a été envoyé aux Boston Celtics en l'échange de deux seconds tours de draft.

Teams are finalizing the deal now, source tells ESPN. https://t.co/Rc27IxxhnB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

La contrepartie peut paraître peu élevée mais le Magic vient déjà de récupérer deux premiers tours en provenance des Chicago Bulls en cédant Nikola Vucevic. Les Floridiens activent le mode reconstruction dès maintenant. Et le Français est en fin de contrat à l'issue de la saison. Il était convoité par plusieurs équipes. Les Celtics le suivaient depuis un moment et ils ont donc dégainé pour s'attacher les services d'un scoreur supplémentaire. Notons que le trade pourrait être complètement bouclé un peu plus tard dans la soirée pour inclure plus d'équipes et de joueurs.

Per a source: Boston and Orlando may delay the Evan Fournier trade just slightly to expand to a bigger deal. Teams are still exchanging ideas back and forth on more players. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) March 25, 2021

Candidat au titre avant le début de la saison, les joueurs de Brad Stevens déçoivent et ils occupent actuellement la huitième place de la Conférence Est avec 21 victoires et 23 défaites. Ils ont besoin de peps. Evan Fournier peut leur apporter ce coup de boost. Le joueur de 28 ans joue le meilleur basket de sa carrière et il tourne à un peu moins de 20 points par match. Avec encore un game winner hier soir, pour ce qui restera finalement son dernier match avec Orlando. Malgré ses 17 millions annuels, les Celtics peuvent absorber son salaire avec une partie de leur trade exception.

Fournier a joué 7 saisons au Magic et il s'y est affirmé comme un titulaire solide en NBA.

