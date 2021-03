Evan Fournier : Un game winner et une belle déclaration au Magic… avant de partir ?

C’était peut-être le dernier match d’Evan Fournier sous la tunique du Orlando Magic. Et si ça venait à être le cas, il aura tout fait pour laisser un dernier souvenir mémorable aux supporteurs et à la franchise. Le Français, décidément en grande forme en ce moment, a inscrit le panier pour la gagne contre les Phoenix Suns hier soir (112-111). Un layup difficile par-dessus le géant Deandre Ayton.

Libre à la fin de la saison, Evan Fournier est évidemment conscient de la situation. Les dirigeants du Magic semblent prêts à tourner la page et à reconstruire l’équipe. Ils seraient donc plutôt enclins à le transférer afin d’accélérer le processus et d’obtenir une contrepartie pour l’un des leurs meilleurs éléments. Mais ça n’a pas empêché le natif de Saint-Maurice de témoigner son amour et son respect pour cette organisation.

It's important to remember the NBA trade deadline exacts an emotional toll for the people involved. Evan Fournier was asked by @TheAthleticNBA what the city of Orlando and the Magic have meant to him over the last seven years, and his answers were introspective and emotional. pic.twitter.com/ztZbgikPM0

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) March 25, 2021