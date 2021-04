Une nouvelle fois et dans les très grandes largeurs, les Golden State Warriors ont été ridicules et humiliés. Cette fois-ci par Toronto.

On va finir par être vraiment méchants avec les Golden State Warriors. Parce qu'en fait, ils commencent sérieusement à le mériter. Cette photo est assez représentative de la tête que chacun a fait en voyant son téléphone et le score de Golden State - Toronto. Oui, vous avez bien lu, ou plutôt bien calculé. Pour aller à 130 quand on a 77, il faut 53. Une énorme fessée qu'il n'est jamais agréable de prendre. Il y a même eu jusqu'à 61 points d'écart !

Sans Stephen Curry ni Draymond Green, les Californiens ont totalement sombré en l'espace seulement de 24 minutes. Soit deux quart-temps. À la fin du premier, il n'y avait qu'un point d'écart. Avant la déferlante totale. Les scores en cumulé des seconds et troisièmes quart-temps : 81 à... 30 ! Les Warriors se sont fait dégommés en seulement 24 petites minutes. Tout simplement historique dans l'histoire de la ligue puisqu'il n'y a jamais eu un tel écart entre deux équipes dans ce laps de temps.

"On s'est fait détruire. Il n'y pas grand chose à dire de plus. C'est humiliant pour chacun qui a été impliqué", lâche Steve Kerr. "Le match a mal tourné et on a été démoralisés. Je pense que sans Steph ni Draymond, nous étions un peu sans gouvernail quand les choses ont dégénérées. Il n'y a pas eu la révolte interne qu'il nous fallait pour surmonter cette bosse."

Sans jeu rapide (aucun point marqué sur contre-attaque), les Warriors n'ont tout simplement pas existé. On évoque souvent la Stephen Curry dépendance, voir également celle du cerveau Draymond Green. Mais qu'il y ait un tel écart avec et sans eux n'est tout simplement pas concevable. Surtout pour une équipe qui a largement de quoi faire sur le papier. Les Wiggins, Oubre, Paschall, Wiseman et même Bazemore n'ont pas le droit de se faire soulever comme ça.

D'autant plus que ce n'est pas la première fois que les Dubs prennent une rouste. Neuf fois déjà les Warriors ont perdu d'au moins 20 points cette saison. Pour être précis, sept fois par 25 points et plus. Prendre des volées, c'est donc assez courant à Golden State cette saison. Le problème la nuit dernière, c'est surtout qu'ils ont affronté un Toronto malade, qui venait de perdre 13 de ses 14 derniers matches. Du coup, c'est Klay Thompson, passablement énervé, qui a pris la parole dans le vestiaire.

"C'est difficile à avaler. Ces gars ont fait 5 finales consécutives et ce n'est en aucun cas acceptable pour eux. Cela leur fait plus mal que n'importe qui (...) Klay a simplement parlé de la façon dont on a raté le match et du fait qu'il n'était absolument pas acceptable de perdre de cette manière. Il était en colère", raconte Kent Bazemore.

Avec cette spirale négative, les Warriors ont basculé dans le rouge et sont à 2,5 matchs des playoffs. À 1,5 du play-in dont la place est détenue par Memphis. À seulement 23 rencontres de la fin de la saison, chaque défaite va compter. Et il est clair que ne pas voir les Warriors dans le top 8 ou 9 serait une vraie déception.

