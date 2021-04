Draymond Green pas du tout motivé par un spot en play-in

Testés l’an passé dans la bulle, les play-in games ont été intégrés dans le format des playoffs de cette saison. Ce qui rend la fin de saison beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus motivantes pour certaines équipes qui pouvaient lâcher la fin de saison. Mais pas pour Draymond Green visiblement.

Pour rappel, le nouveau format permet aux équipes classées de 7 à 10 de concourir pour les deux derniers spots en playoffs. Les Golden State Warriors sont actuellement dixièmes et sont bien évidemment concernés par le mini-tournoi. Mais ce n’est visiblement pas un moteur supplémentaire pour Draymond Green :

« Pour être honnête avec vous, je ne joue pas ces matches en me disant ‘mec, il faut qu’on gagne ces matches pour atteindre les playoffs’ », expliquait-il après la défaite contre le Heat. « Je déteste putain de perdre, donc quand je rentre sur le terrain, je veux gagner. Mais je vais être 100% honnête avec vos, se battre pour un spot en play-in ne me motive pas. On est quoi, 9ème ? Me battre pour un spot en play-in ne me motive pas du tout. Je veux gagner chaque match que je joue parce que je déteste perdre. Cette merde me soule vraiment. Donc c’est ça qui me motive, et non pas de me battre pour une quelconque place en play-in. »

Et quand on lui demande si ça pourrait changer si c’était la seule option pour les Golden State Warriors de faire les playoffs, il maintient.

« Non, ça ne me motivera toujours pas. Je rentre sur le terrain e je donne 110%, que ce soit un match de play-in ou pas. Mais non, aucun match de play-in ne va me motiver à ce stade de ma carrière. Les playoffs vont me motiver, mais pas les play-ins. Et ça ne changera pas demain, dans un mois ou deux, ou dans deux ans. »

Draymond Green maintient donc, et c’est légitime : entrer sur le terrain devrait être en soi le seul carburant nécessaire pour vouloir gagner. Mais on ne va pas se mentir, inconsciemment même le plus motivé des joueurs jouera de manière moins intense si la saison est finie.

Et d’ailleurs, dans sa deuxième réponse, il introduit une hiérarchie en expliquant que les playoffs sont une source de motivation. A l’entendre, tous les matches ne sont donc finalement pas pareils. On se doute que les play-in games ne sont pour l’instant pas sa motivation quand il entre sur le terrain. Mais contrairement à ce qu’il dit, sa réponse laisse entendre que ça pourrait malgré tout changer si ces matches venaient à devenir sa dernière chance d’aller en postseason.

Draymond Green meilleur défenseur de l’histoire ? Ça fait bien marrer Baron Davis