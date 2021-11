LeBron James s’exprime sur sa suspension et crie à l’injustice

Certains observateurs trouvent que LeBron James s’en est bien sorti en n’écopant que d’un seul match de suspension après son accrochage avec Isaiah Stewart. Le King va évidemment dans le sens inverse en affirmant qu’il ne comprend pas sa sanction.

« C’est des conneries mais bon. Un gars de la ligue m’a appelé et j’ai donné ma version. Ils ont fait leur putain de job. C’était un boxout sur un lancer-franc. Son coude était un peu haut et ça m’a déséquilibré. Et quand j’ai rabattu son bras vers le bas, ça l’a déséquilibré et le revers de ma main a touché son visage. Je me suis excusé de suite. Vous avez vu ce qui s’est passé ensuite. Mais c’était clairement un accident », confie le quadruple MVP.