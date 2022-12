Alors que les Los Angeles Lakers affichent le 3e pire bilan de la Conférence Ouest, LeBron James peut légitimement douter de l’issue de la saison. Orphelins d’Anthony Davis, blessé, les champions NBA 2020 sont bien partis pour rater les playoffs. Une situation qui semble préoccuper le "King".

"Je ne peux pas/ne vais pas manquer la postseason à nouveau dans ma carrière", avait tweeté James au mois d’avril. Mal construite et minée par les blessures, son équipe n’avait alors même pas réussi à se qualifier pour le playin tournament. Dans une position globalement similaire aujourd’hui, il a supprimé son tweet.

Avec un bilan de 14 victoires pour 20 défaites, les Lakers se classent actuellement à la 13e place de l’Ouest. Ils se retrouvent ainsi derrière le Thunder, seulement devant les Spurs et les Rockets qui visent plutôt le premier choix de la draft. Il s’agit d’un véritable naufrage pour une équipe qui espérait jouer le titre en 2023.

À ce stade, LeBron James semble avoir baissé les bras. Ses critiques envers le front office se font d’ailleurs de plus en plus fréquentes. Pour cause, certaines de ses saisons à Los Angeles font tache sur le CV d’un potentiel prétendant au titre de "GOAT".

En 2003, Michael Jordan doutait du génie de LeBron James

Le natif d’Akron, dans l’Ohio, n’a manqué les playoffs qu’à quatre reprises dans sa carrière. Cela n’avait pas réellement d’incidence lors de ses deux premières années en NBA, en 2003-2004 et 2004-2005. L’échec de la saison dernière, seulement deux ans après avoir remporté le titre dans la même franchise, laisse toutefois une impression bien différente.

Depuis son arrivée dans la Cité des anges, James affiche un bilan mitigé. Sa bague en 2020 est entourée de résultats catastrophiques :

2018-2019 : non qualifié en playoffs

non qualifié en playoffs 2019-2020 : champion NBA

champion NBA 2020-2021 : éliminé au premier tour

éliminé au premier tour 2021-2022 : non qualifié en playoffs

Les Lakers ne sont pas encore éliminés de la course aux playoffs. Ils espèrent d’ailleurs qu’Anthony Davis ne sera pas absent trop longtemps pour tenter un run lors de la deuxième moitié de l’exercice. Mais le bateau prend clairement l’eau et cela n’a pas échappé à son capitaine.

Les Pelicans rêvent à nouveau de Wembanyama grâce aux Lakers