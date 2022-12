Avec Anthony Davis absent au moins un mois et LeBron James qui ne peut pas tout faire tout seul, les Los Angeles Lakers sont dans la mouise. Non seulement ils sont en train de voir les playoffs - et même le play-in - s'éloigner, mais ils sont en train de faire vibrer tous les fans des New Orleans Pelicans dans le même temps.

Après leur quatre défaites de suite, les Lakers sont 13e sur 15 à l'Ouest, avec le 24e plus mauvais bilan de toute la ligue. Plus les Lakers glissent, plus les Pelicans se frottent les pattes. Car il ne faut pas l'oublier, NOLA peut échanger son pick avec Los Angeles à la fin de la saison, ce que le patron de la franchise David Griffin ne manquera pas de faire le moment venu. A l'heure actuelle, avec leur bilan de 13 victoires pour 20 défaites, les Lakers ont 7.5% de chances de décrocher le 1st pick de la Draft 2023 et d'être contraints de l'envoyer aux Pelicans.

Ce serait absolument fou, mais la possibilité que Victor Wembanyama atterrisse à New Orleans est réelle. D'autant que dans leur configuration actuelle, les Lakers pourraient continuer de glisser et être doublés dans les prochains jours par les Wizards et le Magic, qui ont le même nombre de victoires qu'eux. Les Spurs sont à trois victoires derrière et semblent avoir une marge de sécurité dans la Wembanyama Race. Mais on peut tout à fait imaginer New Orleans, via les Lakers, avec près de 10% de chances de récupérer Wembanyama. Ce ne serait que 4% de moins que les trois équipes qui termineront avec le plus mauvais bilan...

Et si ce n'est pas le 1st pick, ce sera dans tous les cas un très joli coup, né ironiquement du trade d'Anthony Davis. Comme on vous l'expliquait dans notre Mock Draft 1.0 pour 2023, d'autres joueurs que Victor Wembanyama sont intéressants dans cette cuvée. Les Pelicans, qui ont déjà un effectif talentueux et ambitieux pourraient ainsi se renforcer de manière significative, que ce soit avec un rookie de haut niveau ou en tradant ce pick contre un ou plusieurs joueurs référencés.

Dans tous les cas, la deuxième moitié de saison des Lakers peut tourner au cauchemar et celle des Pelicans au rêve inespéré.

Le tableau des chances à la loterie à l'instant T

Via Tankathon