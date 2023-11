L’anecdote de Tyrese Maxey qui montre que LeBron James est un compétiteur maladif

Les histoires qui décrivent l’aspect « maladif » des compétiteurs qu’étaient Michael Jordan et Kobe Bryant sont nombreuses. Mais c’est un trait de caractère qui rejoint finalement tous les plus grands de ce monde, quel que soit le domaine. Et dans le basket, LeBron James n’échappe évidemment pas à cette règle. Tyrese Maxey peut en témoigner.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes. C’est sa combientième saison en NBA ? Vingt-deuxième ? Vingt-et-unième ? Son éthique de travail est toujours la même. Il n’a pas ralenti et c’est ça que je trouve dingue. Il essaye toujours d’arriver tôt à la salle. Quand on s’entraînait à 6 heures, il faisait tout pour arriver avant moi. Il a 4 trophées de MVP, 4 trophées de MVP des finales, tout un tas de récompenses… et il tient quand même à arriver à la salle avant un jeune homme de 22 ans qui n’a rien accompli. Ça montre qui il est. Chapeau à lui. »

Une journaliste a alors demandé au joueur des Philadelphia Sixers d’en dire un peu plus sur le workout en question.

« Mon entraînement était à 6 heures, j’arrive toujours en avance vers 5h30 pour m’étirer. La fois d’après, il était là à 5 heures. Je suis arrivé, il était déjà en sueur. Je lui ai dit ‘mais tu fais quoi ?’ Il m’a répondu qu’il ne pouvait pas me laisser le battre et être le premier à la salle. Je lui ai dit qu’il était fou. »

