Si LeBron James est un time-traveler, il faudra lui accorder le statut de GOAT. Une scène amusante s'est produite pendant le match entre les Los Angeles Lakers et les Houston Rockets cette nuit. Sur un plan de caméra, on peut voir le King au premier plan en train de regarder l'écran géant de la salle, pendant qu'un type qui lui ressemble méchamment observe la scène en mangeant tranquillement.

Evidemment, il ne s'agit pas vraiment de LeBron James qui aurait utilisé une machine à remonter le temps pour se regarder jouer depuis les tribunes. L'homme en question n'est autre que Patrick Christopher, un ancien joueur NBA passé par Cholet, accessoirement frère de Josh Christopher, le rookie des Rockets.

AYO!! True definition of 2 places at the same damn time!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Somebody tell Pat C if he wants to be me for Halloween just ask me. LOL https://t.co/XcZ8jeIGYk

— LeBron James (@KingJames) November 1, 2021