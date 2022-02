LeBron James a semblé fatigué lors de son deuxième match depuis son retour de blessure, malgré ses 27 points inscrits contre les Milwaukee Bucks. La star des Los Angeles Lakers n'a pu éviter la lourde défaite de son équipe contre les champions en titre, ni la démonstration de Giannis Antetokounmpo (44 points en 35 minutes).

Après la rencontre, le King a fait un aveu sur le niveau actuel des Lakers, surtout en comparaison de celui affiché ces derniers temps par Milwaukee. Un journaliste a demandé à LeBron James s'il pensait que les Lakers étaient capables, selon lui, d'atteindre le niveau de Milwaukee aujourd'hui.

Les Lakers ont perdu 5 de leurs 7 derniers matches et pointent au 9e rang de la Conférence Ouest, à 4 victoires de Denver, la première équipe virtuellement qualifiée pour les playoffs sans passer par le play-in tournament.

On ne peut pas reprocher à LeBron de ne pas être lucide sur les capacités de son équipe.

LeBron James: "Do I think we can reach the level of Milwaukee right now? No. ... They're the defending champions for a reason."

