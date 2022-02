Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Sixers : 114-109

Pacers @ Hawks : 112-133

Celtics @ Nets : 126-91

Clippers @ Grizzlies : 109-135

Rockets @ Pelicans : 97-110

Pistons @ Mavs : 86-116

Knicks @ Nuggets : 115-132

Bucks @ Lakers : 131-116

Magic @ Blazers : 113-95

Wolves @ Kings : 134-114

Devin Booker, le cinq des Nets : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Giannis Antetokounmpo doit avoir quelque chose contre les Lakers. Après avoir claqué 47 points en novembre à domicile contre eux, le Greek Freak a remis ça avec une folle démonstration d'efficacité et de domination à L.A. Les Bucks se sont largement imposés grâce notamment aux 44 points (17/20), 14 rebonds, 8 passes et 2 contres de Giannis en 35 minutes.

If someone asks AD or Giannis, just show them this video pic.twitter.com/5ShrexFlZW — Hoops™ (@HoopMixOnly) February 9, 2022

Les Lakers ont beau avoir pu compter sur Anthony Davis et LeBron James en même temps, il y avait un monde d'écart entre les deux équipes. Le King, 27 points, a semblé un peu fatigué pour son deuxième match après son retour de blessure.

- Il n'existe pas d'adversaire suffisamment impressionnant cette année en NBA pour que les Suns ne se sentent pas capables de combler un déficit et de maîtriser une fin de match. Alors qu'ils étaient menés de 13 points à Philadelphie, les joueurs de Monty Williams ont appliqué leur signature move : un 4e quart-temps parfait, avec Chris Paul (16 points, 12 passes) et Devin Booker (35 pts) à la baguette.

Les 64 points de la paire Joel Embiid (34) - Tobias Harris (30) n'ont pas permis aux Sixers de faire chuter la meilleure équipe de la ligue.

D-Book. 🆚 Jojo. 🕹 @DevinBook : 35 POINTS 🕹 @JoelEmbiid : 34 POINTS, 12 REBONDS

(21 matchs consécutifs à +25 PTS, 2nde plus longue série de l'histoire de la franchise)#ValleyProud l'emporte 114-109, 44ème victoire de la saison. pic.twitter.com/xyjN8hWXlK — NBA France (@NBAFRANCE) February 9, 2022

- Les Knicks continuent de glisser et de voir la saison leur échapper. New York, qui a encaissé 83 points en première mi-temps, loin de l'identité de jeu traditionnelle de Tom Thibodeau, a sombré à Denver pour une quatrième défaite de suite et une 10e en 12 matches.

Nikola Jokic (21 pts, 11 rbds, 7 pds) n'a eu à jouer que 30 minutes avant de laisser ses camarades s'exprimer sans lui, notamment le rookie Bones Hyland (22 pts) et JaMychal Green (20 pts).

Evan Fournier, titulaire, a inscrit 21 points à 8/16 pour épauler Julius Randle (28 pts, 10 rbds, 6 pds).

- En ce moment, la thématique à New York, quel que soit le quartier, c'est de couler. Brooklyn a pris une danse à domicile face aux Celtics, sans aucun des membres du trio de stars, puisque Kevin Durant en a encore pour quelques semaines, que James Harden est touché aux ischios (ou au moral, on ne sait pas trop) et que Kyrie Irving était confronté à son insurmontable ennemi, le match à domicile.

Boston a démarré en menant 28-2, avant de contrôler son avance grâce notamment à Jaylen Brown et Marcus Smart, auteurs de 22 pts tous les deux. C'est la 9e défaite consécutive pour les Nets. Une phrase que l'on n'aurait pas pensé écrire en début de saison.

- Les Grizzlies ont fait respecter la tendance du moment lors de la venue des Clippers. Ja Morant est resté sur son nuage de All-Star (au moins 30 points pour la 9e fois en 10 matches), avec l'aide de Jaren Jackson Jr (26 pts, 11 rbds), pour verrouiller une rencontre sans le moindre suspense.

Nicolas Batum était titulaire et a joué 23 minutes pour 7 points, 3 rebonds et 1 interception. Les deux récentes recrues, Norman Powell (17 pts) et Robert Covington (14 pts) ont à nouveau eu du temps de jeu pour parfaire leur adaptation.

- Luka Doncic n'est pas passé très loin d'un troisième triple-double de suite (33 pts, 11 pds, 7 rbds) lors de la victoire des Mavs contre Detroit. Le Slovène n'a pas eu besoin de forcer son talent et son temps de jeu tant Dallas a géré la situation, avec le concours de Jalen Brunson (21 pts).

Killian Hayes (6 pts, 2 rbds, 2 pds, 1 stl) a joué 24 minutes en sortie de banc, perdant malheureusement pas moins de 8 ballons sur cette période. Frank Ntilikina a lui passé 16 minutes sur le terrain pour 4 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre.

- Les Hawks sont en train de ressortir du creux de la vague dans lequel ils surfaient depuis quelques matches. A domicile, ils ont logiquement vaincu les Pacers, pas encore renforcés par leurs nouvelles recrues. L'adresse à 3 points était de retour pour Atlanta, qui a shooté à 17/33 (51%), avec 34 points de Trae Young.

Timothé Luwawu-Cabarrot a joué 7 minutes pour 3 points, 1 passe, 1 interception et 1 contre.

- Josh Hart et Nickeil Alexander-Walker étaient en civil et près du banc pour soutenir leurs désormais ex-camarades contre Houston. Tradés à Portland, les deux hommes ont longuement félicité Brandon Ingram (26 pts) et les autres après leur victoire contre Houston. Les Pelicans ont justement conforté leur 10e place, synonyme de billet virtuel pour le play-in tournament, juste devant... les Blazers.

- Les Blazers, justement, n'ont pas apaisé la santé mentale de leurs fans après le départ de CJ McCollum. Portland a été battu par Orlando, l'équipe avec le pire bilan en NBA cette année, à domicile. En dehors d'un 3e quart-temps où ils ont comblé en partie leurs 18 points de retard, les joueurs de Chauncey Billups ont été dépassés par l'énergie de Cole Anthony (23 pts) et Wendell Carter Jr (18 pts).

- Minnesota est imperturbable en ce moment et ne regarde plus derrière. Les Wolves ont sanctionné les Kings - plus habitués à se sanctionner eux-mêmes en se séparant de talents comme Tyrese Haliburton - pour conquérir une 5e victoire de suite et continuer de frapper à la porte du top 6 à l'Ouest.

Karl-Anthony Towns (25 pts) et Malik Beasley (21 pts) ont été les joueurs les plus prolifiques de leur équipe.

