LeBron passe en mode commando à Vegas pour refaire le coup de 2020

LeBron James sait qu'il ne lui reste pas un nombre de tentatives illimitées pour tenter de faire grandir son palmarès. Chaque saison compte et celle qui débutera dans un mois doit être celle où les Lakers sont à nouveau compétitifs pour reconquérir le titre. Pour ce faire, outre le recrutement très axé "vétérans au CV ronflant" et "copains", le King cherche à reproduire les conditions qui ont permis à Los Angeles de gagner en 2020.

Il n'y aura normalement pas de bulle comme celle de Disneyworld (on touche du bois) puisque la majeure partie des Etats-Unis est vaccinée, mais le mode commando avait déjà été activé par LeBron et les Lakers avant l'escalade pandémique.

Selon Shams Charania, LeBron James a décidé d'organiser un mini-camp à Las Vegas en petit comité, avec le noyau dur de l'équipe et quelques membres du staff, sur le modèle de celui de 2020. Cette réunion précédera le training camp officiel où le roster sera élargi et tout l'organigramme de la franchise rassemblé.

C'est sans doute un détail pour la plupart des gens, mais c'est avant tout un signe que LeBron continue d'être le moteur de la franchise et qu'il veut tout mettre en oeuvre pour ajouter une 5e bague à sa collection. A bientôt 37 ans, on imagine que le "Chosen One" a envie d'égaler Kobe Bryant et de se rapprocher de Michael Jordan et de ses 6 titres de champion.

LeBron James organizing Lakers team minicamp in Las Vegas ahead of training camp – a similar chemistry-building function to the one hosted before the 2020 title season. Details: pic.twitter.com/Z9c4JnSW1E — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2021

