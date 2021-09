Le coup de fil de LeBron qui a convaincu Melo de le rejoindre

Carmelo Anthony et LeBron James vont être coéquipiers en NBA pour la première fois de leur carrière. Ce n'était pas joué d'avance et le King a dû prendre les choses en main.

Après quasiment 20 ans d'amitié et de rivalité, Carmelo Anthony et LeBron James vont enfin jouer dans la même franchise NBA. "Melo" a décidé de rejoindre "Bron" à Los Angeles en qualité de free agent, dans le but de gagner la première bague de champion de sa carrière. Mais pourquoi aujourd'hui et pas quelques années plus tôt ?

Invité chez Barstool Sports, Carmelo Anthony a évoqué le processus de sa signature et la discussion qui l'a décidé à tenter l'aventure chez les Lakers, après deux bonnes saisons à Portland.

"LeBron m'a appelé, oui. C'était un vrai coup de fil, pas un appel comme ça. Je ne m'y attendais pas spécialement. On avait parlé de cette possibilité-là il y a des années, mais ça ne s'est jamais fait. Là, il m'a dit : 'Yo, j'ai besoin de toi'. Je lui ai répondu : 'N'en dis pas plus. Si tu m'appelles pour me demander ça, c'est que le moment est venu. Le GM ne m'a pas appelé, c'est toi qui l'a fait. C'est toi le GM frérot (rires)'. Donc il m'a dit que c'était l'heure. J'ai ressenti ça aussi. La vibe et l'énergie autour de ça est différente aujourd'hui. Donc c'est maintenant".

A 37 ans, les deux compères vont tenter de relever le défi de succéder aux Milwaukee Bucks, au sein d'un roster californien plus âgé que jamais. Les kilomètres au compteur ne font d'ailleurs pas particulièrement peur à Carmelo Anthony ou aux autres membres du roster.

"C'est trop facile pour vous, les journalistes, d'appâter les gens pour les faire débattre de notre âge. On comprend ça. On sait que c'est votre boulot et que vous êtes obligés de faire ça. On en rigole, tout en accueillant ça avec un peu d'aigreur, puis on avance. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion sur nous, mais nous sommes les seuls qui savons qui nous sommes. On sait ce que l'on doit faire et comment on va le faire. C'est facile pour des gens de l'extérieur de donner leur perspective avec une opinion forte dans des médias. Et vous avez raison de le faire, ça va vous apporter davantage de spectateurs, d'yeux écarquillés, de discussions et de hâte que la saison commence. Le plus amusant ce serait de gagner un titre malgré ça", avait expliqué Carmelo Anthony dans un entretien avec Adam Caparell de Complex.

