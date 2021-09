Anthony Davis doit se faire violence en pivot selon une légende des Lakers

Il ne s'agit pas d'un secret, Anthony Davis n'aime pas évoluer dans un rôle de pivot. Plus à l'aise au poste 4, l'intérieur des Los Angeles Lakers fait pourtant de gros dégâts en 5. Avec l'évolution du jeu et l'effectif actuel des Californiens, il semble destiné à occuper cette position cette année.

Une excellente nouvelle selon une légende des Angelenos : James Worthy. Pour le triple champion NBA avec les Lakers, AD doit absolument se faire violence au poste 5 pour passer un cap sous les couleurs californiennes.

"Je n'ai jamais été un de ces joueurs qui disent : 'Je ne veux pas jouer en trois, je veux jouer en quatre, je veux jouer comme ça'. Le problème ? Je ne sais pas, peut-être par rapport sur qui il défend ou sa position sur le terrain.

Mais je pense que le poste 5 est bon pour lui. Parce que les autres en face de lui n'ont pas la possibilité de le maîtriser. Vous voulez que les adversaires fassent des ajustements. S'il est en 5 et qu'il tire à trois points, Gobert va sortir et ils vont devoir mettre quelqu'un de petit sur lui et il pourra en profiter.

Je pense qu'il doit regarder quelle position convient le mieux à l'équipe et quelle position convient le mieux à la façon dont ils veulent jouer avant de dire 'Ahh, l'un ou l'autre'", a ainsi estimé James Worthy pour Spectrum Sports Net.