"Kevin Porter Jr, comme son père, a dégainé au bon moment sur ce coup-là". Glenn Consor, le commentateur du match entre les Wizards et les Rockets, a choqué son auditoire au moment de décrire le panier de la gagne signé Kevin Porter Jr. Pourquoi ? Parce ce que le géniteur de l'arrière de Houston, tué dans un bar en 2004, avait passé quatre ans en prison quelques années plus tôt pour avoir tué une adolescente de 14 ans avec une arme à feu, pour ce qui a été considéré par le jury comme un accident.

Comme beaucoup d'autres, LeBron James a réagi presque sans attendre à la polémique du jour du côté de Washington, outré des propos qu'il a entendus.

"Oh, il a cru que dire ça était cool, hein ?! Non, on ne va pas laisser passer ça, désolé. Comment peut-on être aussi insensible au point de dire quelque chose comme ça ? Casse-toi de là, mec. Je prie pour toi, mais il n'y a pas de place pour toi dans notre beau jeu", a tweeté la star des Lakers.

Mais LeBron a-t-il tweeté trop tôt ? Plusieurs internautes ont dans la foulée défendu Consor, en estimant qu'il n'avait commis qu'une malheureuse méprise. Selon eux, et c'est ce qu'a ensuite confirmé l'intéressé, le journaliste, spécialiste de Washington, pensait que Kevin Porter Jr était le fils de Kevin Porter, ancien joueur des Bullets et des Wizards entre 1972 et 1975, puis entre 1979 et 1983, quatre fois meilleur passeur de la ligue.

"Je m'excuse sincèrement auprès de Kevin Porter Jr, de sa famille et des Houston Rockets pour le commentaire que j'ai fait hier soir. J'ai pensé par erreur que Kevin était le fil de l'ancien joueur de Washington Kevin Porter. Je n'avais pas conscience que les mots utilisés pour décrire son tir pour la gagne seraient blessants d'une quelconque manière. J'ai contacté Kevin pour m'excuser personnellement et j'espère être en mesure de lui parler bientôt", a expliqué Consor dans un tweet.

L'employeur de Glenn Consor jugera si l'excuse est crédible ou non. Il est en tout cas très possible qu'il n'ait pas eu connaissance de l'histoire personnelle d'un joueur d'une équipe qui n'est pas celle qu'il commente au quotidien et qu'il ait simplement péché par méconnaissance...

