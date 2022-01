Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Hornets : 111-140

Sixers @ Magic : 116-106

Rockets @ Wizards : 114-111

Spurs @ Celtics : 99-97

Nets @ Pacers : 129-121

Warriors @ Mavs : 82-99

Raptors @ Bucks : 117-111

Thunder @ Wolves : 90-98

Jazz @ Nuggets : 115-109

Heat @ Blazers : 115-109

Hawks @ Kings : 108-102

Les moments forts de la superbe cérémonie des Mavericks en l'honneur de Dirk Nowitzki

Kyrie Irving a rejoué au basket ! Le meneur de Brooklyn a été lancé par Steve Nash sur le parquet d'Indiana. Son retour a aidé les Nets à mettre un terme à une série de trois défaites. Kyrie, auteur de 22 points, a surtout été précieux en deuxième mi-temps, lorsqu'il a fallu gommer l'avance des Pacers.

En tandem avec Kevin Durant (39 pts), "Uncle Drew" a montré une belle activité (4 passes, 3 rebonds, 3 interceptions et 1 contre) en 32 minutes. Le triple-double de Domantas Sabonis (32 pts, 12 rbds, 10 pds) est du coup un peu passé à la trappe...

Kyrie Irving drops in his first bucket of the season! Nets, Pacers on League Pass:https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/Z0CVPHr4Dt — NBA (@NBA) January 6, 2022

On a bien cru que Lance Stephenson allait voler la vedette à tout le monde. "Born Ready" a claqué 20 points dans le premier quart-temps et 30 en tout, pour son troisième match avec l'équipe qui l'a lancé en NBA.

Herro craque et évite une droite de Nurkic

- Tyler Herro a vrillé en poussant Jusuf Nurkic dans le dos après un écran de ce dernier. L'arrière du Heat peut remercier son coéquipier Caleb Martin, dont la présence a sans doute fait manquer au Bosnien la droite qu'il avait enclenchée...

Nurkic swung on Herro 😳 Blazers-Heat getting chippy pic.twitter.com/joVa5cwopk — Bleacher Report (@BleacherReport) January 6, 2022

Miami l'a emporté, mais pas grâce à Herro (5/23). Le serial shooteur Max Strus (25 pts avec 7 paniers à 3 pts) a encore fait des dégâts.

Les Mavs gagnent pour la Dirk's Night, Curry à la masse

- C'était une grande soirée à Dallas, avec le retrait de maillot de Dirk Nowitzki et la réception des Warriors. L'Allemand a été honoré comme il se doit - on en reparlera plus tard - et les Mavs ont été dignes de son héritage en remportant une victoire sans appel, grâce notamment aux 26 points de Luka Doncic, padawan de Dirk pendant une saison.

Golden State doit composer en ce moment avec une baisse de régime et d'adresse de Stephen Curry, qui a encore accusé le coup avec un 5/24 qui n'a pas aidé les Warriors à gâcher la soirée du Wunderkind.

Frank Ntilikina n'a joué qu'une petite minute mais eu le temps de marquer à 3 points sur son seul shoot de la nuit.

Kevin Porter Jr revient en héros

- Kevin Porter Jr a l'air d'avoir bien utilisé son match de suspension pour méditer. L'arrière des Rockets a donné la victoire à son équipe à 0.4 seconde de la fin contre Washington en rentrant un shoot à 3 points crucial. Porter Jr était à 2/12 avant de prendre ce tir...

KEVIN PORTER JR. GAME WINNER pic.twitter.com/SAyn9wtX0g — Jackson Gatlin (@JTGatlin) January 6, 2022

Christian Wood, lui aussi de retour de suspension, et Jalen Green, ont ajouté 22 points à l'équation pour ce succès presque inattendu des Rockets.

Oubre, gâchette du 4e QT

- Belle soirée pour Kelly Oubre Jr et les Hornets. A domicile, Charlotte a étrillé Detroit, avec un record de franchise à 3 points (24 paniers) et un 4e quart-temps fou pour Oubre. En inscrivant 8 de ses 9 paniers à 3 points du soir dans l'ultime période, l'ancien joueur des Wizards et des Suns a égalé le record de Michael Redd datant de 2002.

Titulaire, Killian Hayes a fini avec 8 points, 4 passes et 3 interceptions en 24 minutes, sans perdre le moindre ballon.

Embiid et les Sixers enchainent, 2000e glorieuse pour Pop

- Emmenés par Joel Embiid (31 pts), Seth Curry (20 pts, 12 pds, 7 rbds) et Tobias Harris (22 pts), les Sixers ont enregistré une cinquième victoire de suite en dominant le Magic à Orlando. Les Floridiens ont abordé le dernier quart-temps en tête mais ont cédé face à la forme d'Embiid, qui a inscrit au moins 30 points pour la cinquième fois de suite.

- Les Spurs ont fêté le 2 000e match de Gregg Popovich sur le banc avec une victoire sur le parquet des Celtics. Les Spurs, portés par Dejounte Murray (22 pts) ont eu les nerfs plus solides dans le money time et peuvent remercier Jaylen Brown (30 pts) d'avoir manqué le lay-up ay buzzer qui aurait emmené tout le monde en prolongation.

- Toronto a poursuivi sa remontée au classement et profité de l'absence de Giannis Antetokounmpo (malade, mais pas du Covid) en allant s'imposer à Milwaukee. Pascal Siakam (33 pts) et la paire Anunoby-Trent Jr (22 pts chacun) ont fait le gros du boulot.

DeMarcus Cousins, auteur d'un double-double (15 pts, 10 rbds), va malheureusement être coupé par les Bucks.

- Pour la première fois depuis 10 matches, les Wolves ont pu aligner ensemble Karl-Anthony Towns, D'Angelo Russell et Anthony Edwards. Leur réunion a payé puisque malgré la maladresse de D-Lo (3/12), Minnesota l'a emporté à domicile contre OKC, avec un double-double pour KAT (17-16) et 22 points pour Ant-Man.

Utah gagne sans Gobert et malgré un Jokic en TD

- Le Jazz a réussi à s'en sortir à Denver malgré la mise au repos de Rudy Gobert pour une douleur à l'épaule. Malgré le triple-double de Nikola Jokic (26 pts, 21 rbds, 11 pds), les Nuggets n'ont pas pu contenir Bojan Bogdanovic (36 pts), auteur de son meilleur match offensif de la saison. Utah reste donc sur 14 victoires de suite à l'extérieur et n'y a plus perdu depuis début novembre.

- Les Hawks ont eux surmonté l'absence de Trae Young, gêné par son dos après sa performance folle plus tôt dans la semaine. En s'appuyant sur Kevin Huerter (25 pts) et les cinq starters à au moins 11 points, dont Timothé Luwawu-Cabarrot (14 pts, 4 rbds, 2 pds, 1 int), Atlanta est allé l'emporter à Sacramento. Les 30 points de De'Aaron Fox et les 24 de Tyrese Haliburton n'ont pas suffi.