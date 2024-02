LeBron : “Si j’avais joué avec les Bulls de MJ et Pippen…”

Si on avait une machine à remonter le temps, on la prêterait sans doute à LeBron James pour qu'il puisse réaliser l'un de ses rêves : jouer avec les Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen. Lors d'un passage chez Uninterrupted, le "King" a évoqué la manière dont il aurait envisagé sa présence au sein de l'une des équipes les plus dominantes de l'histoire de la NBA.

"J'ai vu les choses dont Scottie a été capable avec Mike. Je pense simplement qu'avec moi l'équipe aurait encore été à un autre niveau. Pippen était l'un de mes joueurs préférés. Si j'avais joué comme un point forward à ses côtés à Chicago, ç'aurait été encore supérieur.

Ma manière de jouer, en mettant l'équipe en priorité, fait que je pense que ça aurait parfaitement fonctionné avec Mike. C'est un assassin. Sa façon de scorer, ma capacité à passer et à lire le jeu avec plusieurs coups d'avance..."

L'exercice inverse, avec un Michael Jordan présent à ses côtés à Cleveland, Miami ou Los Angeles, est moins facile à imaginer, tant on peine à se représenter MJ en train de s'associer avec une autre superstar.

LeBron pense que MJ et lui auraient été compatibles s'ils avaient été coéquipiers chez les Bulls. pic.twitter.com/qeTXZdnmMC — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 20, 2024

