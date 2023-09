LeBron veut convaincre Steph et KD de former une Dream Team 2024 !

La réaction ne s'est pas faite attendre. Alors que Team USA a bouclé sa Coupe du monde 2023 sur un échec, la perspective d'une équipe américaine renforcée par des superstars, voir même la création d'une Dream Team, a gagné en consistance. D'après Shams Charania de The Athletic, LeBron James veut absolument participer aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Mieux, le King travaillerait dur pour obtenir un accord de principe de deux autres monstres sacrés en activité pour être de la partie : Stephen Curry et Kevin Durant.

Selon le journaliste, LeBron sera moteur dans la composition de l'équipe et aurait déjà discuté avec Curry et Durant, mais aussi avec Anthony Davis, Jayson Tatum et Draymond Green pour les convaincre de faire partie de cette équipe. Outre cette sphère d'action d'opération très lebronesque, Charania révèle que Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox et Kyrie Irving ont tous l'intention de se déclarer aptes et motivés pour une aventure du type Dream Team.

Il reste encore un peu plus d'un an avant que cette possibilité ne se matérialise, mais il est intéressant de constater que Team USA est déjà en ordre de marche pour conquérir une nouvelle couronne olympique et redorer le blason américain.

Pour rappel, il y a quelques jours, nous vous avions proposé une Dream Team hypothétique pour 2024. On y trouvait les joueurs suivants : LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Devin Booker, Jimmy Butler, Jayson Tatum, Damian Lillard, Bam Adebayo, Anthony Davis, Draymond Green, Kawhi Leonard et Paul George.

LeBron James aux JO en 2024 ? Une simple réponse met le feu