Avec Kawhi Leonard et Paul George, les Los Angeles Clippers ont encore et toujours le même objectif : le titre NBA. Problème, la franchise californienne n'a jamais vraiment eu l'opportunité de jouer pour le trophée Larry O'Brien depuis l'arrivée du duo.

Pourquoi ? A cause des problèmes physiques de ce duo. Depuis 2020, les Clippers n'ont quasiment jamais eu l'occasion d'avoir les deux superstars à 100%. A l'origine de la création de cette association à LA, le conseiller spécial Jerry West a du mal à croire à une telle poisse.

"Nous avons eu deux chances ici avec les Clippers, deux chances. Et pour une raison ou une autre, le grand homme dans le ciel n'a pas voulu que nous y arrivions. Les blessures. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie.

De toute ma vie, deux joueurs du calibre de PG et Kawhi ne peuvent pas jouer la moitié de la saison. Je veux dire, c'est fou. Quand on voit le corps de Kawhi, on se demande comment il peut se blesser. Je me sens tellement mal pour lui.

Cela me rend fou. Il n'a pas eu de chance, alors qu'il travaille comme un fou. Tu rentres chez toi et tu te dis : 'mon Dieu, c'est comme s'il y avait une malédiction'", a reconnu Jerry West pour Podcast P.

Une question se pose tout de même : est-ce vraiment de la malchance ? En tout cas, les Clippers continuent de croire à ce duo. Et encore en 2023-2024, le duo Kawhi Leonard - Paul George va susciter de grands espoirs.

Les Clippers croient toujours au duo Leonard & George