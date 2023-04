Ces dernières années, le projet des Los Angeles Clippers a multiplié les déceptions en Playoffs. La faute essentiellement à des problèmes physiques récurrents pour les deux stars, Kawhi Leonard et Paul George. Encore cette saison, les Californiens ont été plombés par les blessures des deux hommes.

Au point de remettre en doute la viabilité d'une telle association ? Pour de nombreux observateurs, la réponse est oui. Surtout avec le nouveau souci de l'ex-joueur des San Antonio Spurs. Mais du côté des Clippers, le président des opérations basket Lawrence Frank a renouvelé sa confiance en ce tandem.

"Lorsque nous avons monté un trade pour Paul et signé Kawhi en tant qu'agent libre en 2019, ce n'était pas pour un ou deux ans, ni pour trois ou quatre ans. Chaque année avec ces gars-là, ils vous donnent une chance. Et donc il s'agit d'entourer ces gars pour continuer à améliorer vos chances.

Kawhi est un joueur de haut niveau. Quand on étudie les anciens champions NBA, on s'aperçoit qu'ils avaient un joueur parmi les cinq meilleurs dans leur équipe. Et Kawhi a montré que lorsqu'il est en bonne santé, il peut être le meilleur joueur du monde.

Paul a été huit fois All-Star. Nous allons donc continuer à construire autour de ces gars-là et à chercher tous les moyens (de nous améliorer autour d'eux, ndlr)", a assuré Frank en conférence de presse.