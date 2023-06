Les 15 Free Agents qui peuvent renforcer les Suns

Les Phoenix Suns ont fait tapis. La franchise de l’Arizona a sacrifié ses derniers atouts pour faire venir Bradley Beal, moins de six mois après avoir récupéré Kevin Durant. Les deux All-Stars forment avec Devin Booker un trio redoutable. Une association impressionnante mais aussi très coûteuse. Les dirigeants vont devoir payer une note astronomique pour partir à la quête du titre. Un sacre devient du même coup plus une obligation qu’un simple objectif.

Podcast #97 : Bradley Beal fait-il des Suns les favoris pour le titre ?

Surtout que même si ce nouveau « Big 3 » intrigue, les Suns vont devoir l’entourer du mieux possible pour vraiment le faire fonctionner. Et l’organisation est maintenant à court de moyens pour recruter. Elle ne peut qu’offrir le minimum à des vétérans en mission pour décrocher une bague. Mais mine de rien, plusieurs d’entre eux sont disponibles sur le marché cet été.

Les « vieux » qui ont encore de beaux arguments

Kevin Love

Ses bons passages lors des dernières finales NBA et plus globalement son impact depuis son arrivée au Miami Heat, à la fois sur et en dehors du terrain, montrent que Kevin Love est encore un joueur précieux pour n’importe quel candidat au titre.

Joe Ingles

Lui ne s’est pas trop troué lors de la série perdue par les Milwaukee Bucks au premier tour. Joe Ingles n’est plus un joueur de rotation à part entière depuis sa blessure mais, à bientôt 36 ans, il peut encore rendre de nombreux services en sortie de banc. Un peu d’adresse, un peu de création et parfois un peu de vice. Les Phoenix Suns en auront bien besoin.

Austin Rivers

Il n’est même pas vraiment vieux. Austin Rivers fêtera ses 31 ans en août. Mais il est déjà étiqueté vétéran journeyman qui roule sa bosse de franchise en franchise. C’est peut-être la meilleure option pour l’équipe de l’Arizona. Parce que le bonhomme a vraiment les qualités d’un joueur d’impact en tant que septième ou huitième homme : de l’expérience, du QI basket, de la volonté, de la défense, de l’adresse par moment. Une bonne pioche potentielle.

JaMychal Green

Sa saison aux Golden State Warriors n’a rien donné mais JaMychal Green restera un homme de banc convoité de par sa capacité à jouer sur plusieurs postes et à remplir plusieurs rôles sur le parquet.

Les ailiers qui arrosent

Will Barton

Un an en arrière, il tournait à presque 15 points par match pour les Denver Nuggets. Will Barton est en perte de vitesse depuis mais il est susceptible de s’affirmer comme un scoreur crédible dans le deuxième cinq.

Markieff Morris

Ce serait un retour dans l’Arizona pour le moins productif des jumeaux Morris. Après tout, c’est là où il a commencé sa carrière et là où il a effectué ses meilleures saisons.

Danny Green

L’option préférée des équipes candidates au titre. Danny Green compte trois bagues et, si son corps tient le coup, il peut encore se fondre dans un groupe en tant que « 3 and D. » Mais c’est un grand si.

Aaron et Justin Holiday

Forfait groupé pour les frangins Holiday. Les deux n’ont plus vraiment d’impact en NBA mais ils ont les atouts théoriques pour s’immiscer dans une rotation.

Juan Toscano-Anderson

Il avait un impact aux Golden State Warriors mais il n’a pas servi à grand-chose aux Los Angeles Lakers. Juan Toscano-Anderson reste un joueur très combatif qui défend et met des trois-points par moment. Une piste pas chère et qui peut s’avérer payante.

Les « vieux » qui sont cuits

Blake Griffin

Les blessures l’ont fait décliner tellement rapidement. C’est triste. Aujourd’hui, il ne reste presque plus rien pour Blake Griffin en NBA. Si ce n’est de courir derrière une bague, en jouant des bouts de match par-ci, par-là tout en apportant son expérience et sa présence dans le vestiaire.

Les grands balourds

DeAndre Jordan

Ses quelques minutes express lors des finales ont été plutôt bonnes ! DeAndre Jordan est un champion NBA. C’est fou. Il peut paradoxalement tenter le doublé ailleurs qu’aux Denver Nuggets, en rejoignant par exemple son ami Kevin Durant. Puis bon, si Deandre Ayton est transféré, il faudra bien un peu de taille aux Phoenix Suns.

Robin Lopez

Il pouvait aussi rentrer dans la catégorie des vieux cuits. Robin Lopez est presque une mascotte à ce stade. D’ailleurs, ce sont ses highlights de la saison : les moments où il se bat avec les autres mascottes (les vraies).

Tristan Thompson

Les Los Angeles Lakers l’ont signé et c’était une semi-surprise mais il n’a pas été mauvais en playoffs. Tristan Thompson peut avoir un impact en affrontant par exemple les Denver Nuggets de Nikola Jokic.

Les organisateurs de jeu

Matthew Dellavedova

Très peu utilisé au cours de ses dernières saisons en NBA, Matthew Dellavedova reste un pro à même d’en montrer un peu plus si l’opportunité se présente. Puis lui aussi connaît le chemin jusqu’aux finales NBA.

Goran Dragic

Il avait l’air bien usé. Un retour dans l’Arizona peut-il aider Goran Dragic à retrouver un dernier souffle avant de mettre un terme à sa carrière NBA ? Il va falloir un meneur pour diriger cette équipe. Devin Booker sera dans le cinq et Cameron Payne assurera le relais mais, en troisième lame, le Slovène peut peut-être faire l’affaire.