Les arbitres protègent trop Stephen Curry, balance Austin Rivers

Ces dernières semaines, Austin Rivers a clairement montré qu'il avait un avenir à la télévision ou dans le paysage podcast de la NBA une fois sa carrière terminée. Le joueur des Minnesota Timberwolves est éloquent et cash, à l'image de ce qu'il a dit dans le pod "Off Guard" de The Ringer ce weekend. Lorsqu'il lui a été demandé quel joueur était le plus difficile à défendre dans la ligue, Rivers a cité Stephen Curry, mais n'a pas fait dans le politiquement correct.

"C'est Steph. Il n'y a pas photo. On ne peut pas le toucher. Ils lui donnent tous les putains de coups de sifflet. Ses coéquipiers lui font des écrans illégaux pendant tout le match et les arbitres ne sifflent pas parce qu'ils veulent le voir shooter".

Il n'y a pas que pour ces raisons que Stephen Curry est un cauchemar défensif, mais on sait que Rivers n'est pas le premier à avoir évoqué un traitement de faveur pour le meneur des Warriors.

