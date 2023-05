Les arbitres trop laxistes avec Anthony Davis et la règle des 3 secondes ?

Michael Malone a beau avoir vu son équipe emporter le game 3 contre les Lakers et mener 3 à 0, on sent que certaines choses continuent de l'agacer un poil. Devant les médias après la rencontre, le coach des Denver Nuggets n'a cette fois pas parlé du traitement médiatique défavorable à son équipe, mais a évoqué à demi-mot un certain laxisme du corps arbitral envers... Anthony Davis. A ses yeux, les refs laissent l'intérieur des Lakers faire ce qu'il veut dans la raquette, à commencer par contourner la règle des 3 secondes en défense.

"J'ai été impressionné par Nikola et Jamal, nos deux principaux manieurs de ballon. L'attention est sur eux et ils sont chassés partout sur le terrain, pendant qu'Anthony Davis joue comme un free safety (au foot US) en restant 8 secondes à chaque fois dans la peinture.

Qu'on ait perdu que 6 ballons dans un match de cette ampleur, c'est fort. Ma crainte, c'était ça. Un match à l'extérieur avec la foule qui peut devenir dingue, des contre-attaques de LeBron avec alley-oop, ç'aurait pu rapidement devenir hors de contrôle. On n'a pas laissé ça se produire".

Pour rappel, la règle des 3 secondes en défense oblige les joueurs en phase défensive à ne pas passer plus de trois secondes dans la raquette s'ils n'adoptent pas une posture défensive. A en croire Michael Malone, les Nuggets auraient du coup dû obtenir plus de lancers et les Lakers recevoir des fautes techniques, puisqu'une violation de la règle des trois secondes en défense implique une faute technique, un lancer et la possession pour l'équipe en attaque.

Anthony Davis a fini en double-double (28 pts, 18 rbds) mais a semblé un petit moins impactant en défense sur ce game 3.

