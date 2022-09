Les Bleues ratent le coche face à la Serbie

L'équipe de France devait remporter son dernier match de poule contre la Serbie pour s'assurer d'éviter les Etats-Unis en quarts de finale. Malheureusement, les Bleues se sont inclinées (68-62), comme trop souvent, face à la troupe de Marina Maljkovic et affronteront soit Team USA, soit la redoutable Chine en quarts de finale.

A nouveau, la coach serbe a pris des options étonnantes et payantes pour dérouter les Françaises, en ne faisant pas débuter ses trois meilleures marqueuses, à commencer par Yvonne Anderson. Même sous ce dispositif, les Serbes ont eu le contrôle du match en alternant parfaitement jeu intérieur et extérieur, mais aussi et surtout en martyrisant les Tricolores au rebond (44-25).

La capitaine Sarah Michel et ses coéquipières ont manqué d'agressivité, preuve en est la différence au nombre de lancers tentés (17-3). Les Bleues ont abusé du tir extérieur (7/26), qui est toute sauf leur force depuis le début du tournoi. Revenues à deux points des Serbes, notamment grâce à l'envie de Marine Fauthoux (11 points, 3 passes et 4 interceptions) et l'adresse d'Alexia Chartereau (16 points à 6/11), les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont baissé pavillon sur un shoot miraculeux de Sasa Cado à 3 points à 25 secondes de la fin.

Cette contre-performance, sauf scénario totalement improbable, condamne la France à ne pas finir la phase de poule à l'une des deux premières places. Traduction : il y aura un tirage au sort pour déterminer qui de Team USA ou de la Chine sera au menu. Autant dire les choses : la victoire contre les Etats-Unis est absolument impossible et, il faut le dire aussi, celle contre la Chine est assez improbable. Les Chinoises font un Mondial de très haut niveau et ont un profil qui ne convient particulièrement pas à la France en termes de style de jeu.

