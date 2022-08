Les Bleus corrigent l’Italie, Elie Okobo impeccable

Après une victoire difficile contre cette même Italie quelques jours plus tôt, les Bleus ont été beaucoup plus autoritaires mardi (100-68).

Les Bleus ont remis les choses au clair, mardi, pour leur deuxième match de préparation de suite contre l'Italie. Après une victoire très poussive à Bologne en prolongation quelques jours plus tôt, les hommes de Vincent Collet ont fait exploser (100-68) la Squadra Azzurra à Montpellier. La France n'a pas traîné pour imposer son autorité, avec un jeu moins tourné vers l'intérieur que lors de leurs deux précédentes sorties.

Elie Okobo, clairement motivé à l'idée de cimenter sa place à l'Eurobasket 2022, a fait des étincelles (18 points à 4/5 à 3 points, 4 passes et 21 d'évaluation en 19 minutes), Thomas Heurtel ajoutant lui 13 points et 6 passes, dans une partie où les Bleus ont shooté à 14/24 à 3 points. Une fois le break fait à l'entame du 4e quart-temps, Vincent Collet a ouvert son banc et laissé l'opportunité à d'autres de briller.

On notera que Simone Fontecchio (4 pts), le pétard ambulant italien, a été bien limité, notamment par la bonne défense du capitaine Evan Fournier.

La France remet le couvert jeudi contre la Belgique, toujours à Montpellier, pour poursuivre sa préparation de l'Euro qui démarrera le 1er septembre, mais aussi des rendez-vous de qualification pour la Coupe du monde 2023 (les 24 et 27 août contre la République tchèque et la Bosnie).

