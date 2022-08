Les Bleus ont eu fort à faire en Italie pour leur deuxième match de préparation pour l'Eurobasket 2022. Sur le parquet de Bologne, les hommes de Vincent Collet ont dû passer par la prolongation (78-77) pour s'imposer d'une courte tête. La copie a été hésitante pendant une bonne partie de la soirée, mais Evan Fournier et ses camarades pourront se servir de la manière dont ils se sont repris et accrochés lors des moments difficiles qu'ils vivront à n'en pas douter en Allemagne.

La fin de match a fait un peu mal aux yeux, avec une floppée de lancers francs manqués par l'équipe de France (22/35 en tout, 4/13 entre le money time et la prolongation) et bien trop de ballons perdus (22 sur l'ensemble de la rencontre). Malgré les coups de chaud du futur joueur du Utah Jazz Simone Fontecchio (24 pts) et de Danilo Gallinari (13 pts et un panier primé pour envoyer la Squadra Azzurra en overtime), les Bleus n'ont pas craqué pour repartir avec une deuxième victoire après celle décrochée contre les Pays-Bas.

On notera que les Français les plus en vue ont été globalement des intérieurs. L'énergie et la combativité de Guerschon Yabusele (11 pts), le double-double de Vincent Poirier (14 pts, 13 rbds) et les 15 points de Rudy Gobert ont pesé dans la balance. Elie Okobo (11 pts) ou encore Timothé Luwawu-Cabarrot (7 pts, 9 rbds) ont aussi été à leur avantage dans une soirée compliquée pour Evan Fournier, le scoreur attitré (3 points, 3 passes).

Prochain rendez-vous dans trois jours, à Montpellier, pour un nouvel affrontement avec l'Italie. Deux jours plus tard, la France accueillera la Belgique, toujours dans l'Hérault.

