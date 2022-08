Les Bleus gèrent la Belgique, place aux éliminatoires du Mondial

L'équipe de France a poursuivi sa préparation pour l'Eurobasket 2022 avec une victoire logique (90-71) face à la Belgique, toujours à Montpellier. Les hommes de Vincent Collet voudront sans doute oublier leur premier quart-temps raté et remporté par les Belges et le nouveau meneur de l'ASVEL, Retin Obasohan (14 points, 3 passes, 3 rebonds). Ce n'est que par la suite et particulièrement en deuxième mi-temps que les Bleus ont haussé le ton et pris soin de marquer la différence de niveau entre les deux équipes. Menés de 11 points en première mi-temps, les vice-champions olympiques ont pris les choses au sérieux et renversé la situation.

Rudy Gobert (12 pts, 6 rbds, 2 ctres), Thomas Heurtel (13 pts, 6 pds), Evan Fournier (10 pts) et Vincent Poirier (9 pts, 12 rbds, 3 pds et le meilleur +/- du match avec +17) ont été les plus en vue pour permettre à la France d'imposer sa loi. On notera quand même les bons apports, notamment défensifs de Théo Maledon et Elie Okobo lorsqu'ils ont été associés au sein du backcourt, ou de Terry Tarpey (8 pts, 3 rbds, 2 pds, 2 stls).

Bien plus à l'aise après la pause, les Bleus ont validé une troisième victoire en autant de matches de préparation. Le contexte sera différent lors des deux prochaines rencontres, puisque c'est dans un contexte d'éliminatoires pour le Mondial 2023 que les Français accueilleront la République tchèque à Bercy mercredi, avant de se rendre en Bosnie samedi. Dans son groupe, l'équipe de France a remporté 5 de ses 6 matches jusqu'ici, avec une défaite d'un point contre le Monténégro.

