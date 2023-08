L'équipe de France a remporté son deuxième match de préparation pour la Coupe du monde mercredi soir à Montpellier face au Monténégro (80-69). Les Bleus ont logiquement été moins ultra-dominants que face à la Tunisie, mais on n'ira pas jusqu'à dire qu'ils ont tremblé. Les hommes de Vincent Collet ont fait le job avec une belle réussite offensive (54%), tout en limitant Nikola Vucevic (11 pts, 11 rbds) et les siens à 38% et 69 points. Les Monténégrins ont été accrocheurs et sont restés au contact pendant la majorité de la rencontre, exposant parfois quelques largesses défensives chez les Tricolores.

Plusieurs petites choses et faits à retenir de ce France-Monténégro :

Evan Fournier était très en jambes après un premier match poussif contre la Tunisie. L'arrière des Knicks a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points à 7/12 et ce qui ressemble à de l'assurance.

était très en jambes après un premier match poussif contre la Tunisie. L'arrière des Knicks a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points à 7/12 et ce qui ressemble à de l'assurance. Rudy Gobert a marqué le premier panier à 3 points de sa carrière ! Le pivot des Bleus, qui a posé 16 points, 9 rebonds et 2 contres en 23 minutes, a continué dans la lignée de ce que l'on a vu de lui à l'entraînement ces derniers jours. On ne va pas aller jusqu'à imaginer qu'il devienne un stretch 5, mais qu'il n'hésite surtout pas à retenter sa chance au Mondial s'il est ouvert !

[📺 LIVE] 🏀 Préparation Coupe du Monde 2023

🇫🇷🇲🇪 RUDY GOBERT À TROIS POINTS !!!! pic.twitter.com/H1g044poaG — NBAextra (@NBAextra) August 2, 2023

Sylvain Francisco a claqué le dunk de ce début de préparation. Le nouveau meneur du Bayern Munich a décollé pour convertir un alley-oop d'Elie Okobo et faire bondir le public béarnais.

Match disputé, mais victoire de l’équipe de France face au Monténégro (80-69) 🇫🇷 20 points pour Evan Fournier, meilleur marqueur du match, qui monte en puissance 🔥 Et un gros dunk pour Sylvain Francisco :pic.twitter.com/zKjy5dEwcm — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) August 2, 2023

Elie Okobo a été très bon : 12 points, 7 passes, de l'activité et de l'agressivité pour le joueur de l'AS Monaco, que l'on attend tranchant en sortie de banc durant le Mondial, après une dernière compétition où il n'avait pas autant brillé dans ce rôle qu'on aurait pu l'espérer.

Les Bleus ont désormais trois jours de repos avant de se rendre à Orléans pour la suite de leur préparation. Lundi, ils seront opposés au Venezuela, avant un double-header avec la Lituanie.

Le boxscore de la France

Le résumé de France-Monténégro en vidéo