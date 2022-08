Les Bleus ont tremblé une mi-temps avant d’assommer les Tchèques

Les Bleus ont dominé la République tchèque (95-60) à Paris dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Non sans avoir souffert...

Les Bleus se sont fait peur face à la République tchèque, comme ne l'indique absolument pas le score de ce match des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Dans une AccorArena remplie, les joueurs de Vincent Collet se sont imposés (95-60) après avoir pourtant été menés de 12 points durant le 2e quart-temps puis de quatre points à la pause.

Tancés par Vincent Collet durant le repos, Evan Fournier et ses camarades se sont repris avec brio en ne concédant que 18 points et en montrant enfin leur nette supériorité face à des Tchèques privés de leur maître à jouer Tomas Satoransky.

Rudy Gobert (14 points, 7 rebonds et 2 contres), Timothé Luwawu-Cabarrot (16 pts), Guerschon Yabusele (16 pts) ou encore Terry Tarpey, excellent défensivement (3 interceptions et 3 contres) se sont montrés à leur avantage pour calmer les ardeurs tchèques et engranger un nouveau succès.

Il faudra en faire de même, avec un peu plus de constance, samedi en Bosnie. Ce sera à la fois pour confirmer la domination française sur ce groupe et boucler la préparation pour l'Eurobasket sur une bonne note.

