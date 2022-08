Andrew Albicy de retour avec les Bleus et sans doute prêt pour l’Euro

Andrew Albicy, membre important et estimé par Vincent Collet chez les Bleus, a apparemment récupéré à temps pour participer à l'Eurobasket 2022.

Très bonne nouvelle en vue pour les Bleus et pour Andrew Albicy. Absent depuis fin juillet pour soigner sa cuisse souffrante, le meneur tricolore était très incertain pour l'Eurobasket 2022. Comme l'a annoncé l'équipe de France ce lundi, le vice-champion olympique a parfaitement géré sa convalescence et va réintégrer le groupe de Vincent Collet.

S'il ne participera pas au match des éliminatoires du Mondial 2023 contre la République tchèque samedi, le joueur de Gran Canaria poursuivra la préparation avec ses partenaires et a de bonnes chances de faire partie de la liste définitive pour l'Euro. Cela signifie que l'un des meneurs restants, sauf surprise, ne passera finalement pas le cut, qu'il s'agisse d'Elie Okobo ou de Théo Maledon.

Un peu plus tôt dans la préparation, Frank Ntilikina avait déjà déclaré forfait et amoindri le backcourt des Bleus, fort aujourd'hui de 13 membres avec le retour d'Andrew Albicy et le départ de William Howard.

Andrew Albicy is back 🙌 Après avoir reçu le feu vert de son club, le meneur de jeu va rejoindre la sélection française ce jour à Paris 💪#TeamFranceBasket x @andrewalbicy | #PassionnementBleu — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 22, 2022

