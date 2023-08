L'équipe de France a poursuivi son opération rachat et sauvetage de ce qui peut encore l'être dans cette Coupe du monde 2023. Les Bleus ont nettement dominé l'Iran (82-55) dans le tableau pour équipes à consoler et déjà éliminées du Mondial. Après un succès très poussif face au Liban, les joueurs de Vincent Collet ont été moins mis en difficulté par les Iraniens et leur pépite monégasque Mohammad Amini (6 pts). Il n'y a guère que le premier quart-temps, véritable purge (12-9 pour l'Iran) qui aura été dans la lignée de ce que l'on a vécu en Indonésie avec les Bleus.

Une fois ce très médiocre premier acte passé, les vice-champions olympiques se sont fait violence et ont montré qu'ils avaient à coeur de bien faire. Petit à petit, sous l'impulsion de Guerschon Yabusele (13 pts), Elie Okobo (11 pts) et Sylvain Francisco (9 pts) notamment, la France a fait valoir sa supériorité, même si on aurait évidemment aimé que ce soit le cas un peu plus tôt dans cette campagne.

En deuxième mi-temps, les Bleus ont serré la vis défensivement et montré un peu de plus d'allant et de variété en attaque, ce qui a suffi à décourager leurs adversaires. Nando De Colo (12 pts, 7 asts, 7 rbds) a été bien plus en jambes que lors du 1er tour et on a même plutôt apprécié sa connexion avec des partenaires comme Isaïa Cordinier (8 pts, 4 asts), qui était titulaire, ou Moustapha Fall (4 pts, 5 rbds), avec un playmaking et un leadership incontestables. Les Français ont plié la fin de match avec sérieux pour, on l'espère, que ce séjour contraint et prolongé ne soit pas totalement inutile.

Rudy Gobert (9 pts, 9 rbds), qui a tenté (et manqué) un tir à 3 points en fin de match, a fait son retour dans le cinq après avoir souffert d'une gêne à la cheville, alors qu'Evan Fournier et Nicolas Batum n'ont joué que 11 et 13 minutes.

Samedi, à 11h45, la France tentera de terminer son tournoi sur une aussi bonne note que possible avec un match contre la Côte d'Ivoire.

Le boxcore de France-Iran

