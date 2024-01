Les Bucks hués par leur public, Giannis comprend les fans

Les Bucks ont été nettement battus à domicile par Utah et continuent de ne pas être très rassurants ces derniers jours. Giannis Antetokounmpo a beau avoir tenté de secouer le cocotier en demandant à tout le monde d'en faire plus, Milwaukee n'a pas montré assez d'envie et de confiance pour dominer le Jazz à la maison. Les fans présents au Fiserv Forum n'ont d'ailleurs pas caché leur mécontentement et ont copieusement hué leurs joueurs en fin de match. En bon européen et grec, Giannis Antetokounmpo connait les atmosphères hostiles lorsque l'équipe locale ne satisfait pas son public. Il a expliqué comprendre totalement la frustration des gens.

"Je pense que nous avons de très bons fans. Dans cette ligue, si tu ne joues pas dur et ne donne pas tout pour l'équipe, il arrive que tu te fasses huer. Bordel, je me serais hué aussi à leur place aujourd'hui", a expliqué le double MVP.

Si le Greek freak a fini en triple-double, Milwaukee a perdu de 16 points à domicile face à une équipe certes en forme, mais qui ne compte pas parmi les plus fortes de l'Ouest, le tout en prenant 132 points. Il y a effectivement du travail...

CQFR : Indiana rit jaune, les Clippers corrigent Phoenix