Les Milwaukee Bucks ont réussi à totalement relancer ces finales NBA 2021 et remportant les matches 3 et 4 face aux Phoenix Suns. Antoine Pimmel et Théophile Haumesser reviennent sur ce changement d'état d'esprit et sur les ajustements réalisés de part et d'autres en attendant la suite de cette série incroyable.

Le niveau hallucinant de Giannis Antetokounmpo, le coup de barre de Chris Paul et la montée en puissance de Khris Middleton, on en discute par ici !

Phoenix-Milwaukee : Analyse et perspectives des Finales NBA 2021