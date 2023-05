Les Bulls auraient déjà tiré un trait sur la carrière de Lonzo Ball

En mars dernier, on apprenait que Lonzo Ball allait se faire opérer une troisième fois afin de tenter de remédier au problème a genou qui l'éloigne des terrains depuis le 14 janvier 2022. Une décision qui impliquait que Ball devrait manquerait l'intégralité de la saison 2023-2024, ce qui était déjà une nouvelle triste.

Le pessimisme serait de mise chez les Bulls. D'après Dan Bernstein, qui a révélé cette information dans le podcast Organisations Win Championships, le front office de Chicago tiendrait malheureusement pour acquis que Lonzo Ball ne rejouera plus au basket. Il n'y a rien d'officiel, mais c'est le son de cloche relayé par Bernstein, qui implique que la franchise va se tourner vers d'autres meneurs sur le marché après avoir espéré pouvoir faire du Californien son playmaker.

Pour rappel, Ball, 25 ans, était incapable de courir et de sauter depuis sa dernière opération, déjà censée lui permettre de revenir progressivement au jeu. On espère vraiment que ce n'est qu'un bruit de couloir et que Lonzo sera en mesure de revenir, même après deux ans et demi d'absence. Klay Thompson y est parvenu après deux blessures graves coup sur coup, mais le cas de l'ancien Laker est différent, puisqu'il s'agit du même mal que les médecins ne parviennent pas à éradiquer et que l'on peut craindre de nature dégénérescente, à la manière d'un Brandon Roy.

