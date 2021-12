Les Bulls élus plus grande dynastie, l’Europe est encore amoureuse de Michael Jordan

Les fans européens et des spécialistes ont voté : la dynastie la plus marquante de l'histoire de la NBA appartient aux Chicago Bulls.

Quels que soient le lieu depuis lequel les fans dans le monde ont commencé à suivre la NBA, ils sont généralement d'accord sur un point : la dynastie qui les a le plus marqués est celle des Chicago Bulls au moment de leur deuxième Three-Peat entre 1995 et 1998. Les amoureux de basket en Europe ne font pas exception.

A l'occasion d'un vote intra-européen pour les 75 ans de la NBA, les fans du Vieux-Continent (50% des voix) et le panel de spécialistes (50% aussi) ont élu l'armada emmenée par Michael Jordan "All-Time NBA Dynasty", avec 46% des voix.

Derrière, avec 24% des voix, on retrouve les Boston Celtics de John Havlicek, Jo-Jo White et... Bill Russell (pour son dernier titre), trois fois vainqueurs entre 1969 et 1976. Les Golden State Warriors, trois fois champions NBA entre 2015 et 2018, complètement le podium (15%). Pour compléter le top 5, les Los Angeles Lakers et leur Showtime entre 1979 et 1989, avec notamment la paire Magic Johnson - Kareem Abdul-Jabbar, prend la 4e place, devant les Celtics de Larry Bird, trois fois sacrés entre 1980 et 1987.

A n'en pas douter, certains regretteront l'absence des San Antonio Spurs, qui n'ont certes jamais réussi de back to back, mais ont tout de même remporté 5 fois le trophée Larry O'Brien entre 1999 et 2014. On peut aussi évidemment penser à ce qui est sans nul doute la dynastie la plus dominante de toutes, mais qui remonte à bien trop longtemps pour avoir laissé une empreinte dans l'esprit des votants : les Celtics du légendaire Bill Russell, 11 (!) fois titrés entre 1957 et 1969.

D'autres votes auront lieu cette saison pour mettre l'avis des fans européens en lumière pour cette 75e année d'existence de la NBA, afin d'élire les deux meilleurs cinq uniquement composés de joueurs européens, mais aussi le meilleur moment d'un joueur européen dans la ligue, ou, du 14 au 20 décembre, le plus beau maillot de l'histoire de la NBA.

