Les Bulls ont peu de chance de briller en playoffs, voici pourquoi

Même s'ils restent sur une vilaine série de 5 défaites consécutives, les Chicago Bulls sont l'une des équipes les plus plaisantes à suivre cette saison. Leur retour dans la bonne partie du classement dans la Conférence Est donne forcément envie aux fans de croire à une campagne de playoffs réussie. Pourquoi pas, même, imaginer DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic et leurs coéquipiers créer la surprise dans une Conférence assez ouverte où même le champion NBA en titre Milwaukee n'est pas souverain ?

Malheureusement pour Chicago, une énorme lacune rend très irréaliste la quête d'un titre ou même d'une participation aux Finales. Pour espérer aller aussi loin, il faut à un moment battre les meilleures équipes de la ligue. Or, depuis le début de la saison, les Bulls ont de grosses difficultés face aux équipes les mieux classées.

A ce jour, le groupe de Billy Donovan affiche 14 défaites et... 0 victoire, contre les trois équipes les mieux classées de chaque conférence !

Chicago n'a toujours pas battu Miami (0-3), Philadelphie (0-4) et Milwaukee (0-2) à l'Est, et attend toujours de faire tomber Phoenix (0-1), Memphis (0-2) et Golden State (0-2) à l'Ouest.

Ce n'est évidemment pas mathématique et rien n'empêche les Bulls d'être bien plus saignants et menaçants contre les "gros" une fois la post-saison venue, mais c'est tout de même un facteur un peu inquiétant. A l'heure qu'il est, la franchise de l'Illinois est 4e à l'Est, mais sous la menace de Boston et Cleveland.

